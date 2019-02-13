В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя

13 Февр. 16:56 2019-02-13T16:56:26+03:00

Пострадавший был еще и избит

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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двоих мужчин, ограбивших пенсионера. В своем заявлении пострадавший указал, что к нему приехали знакомый и его друг. Гости зашли в дом, избили хозяина, а потом забрали его деньги и телефон. Общая сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались двое жителей Мясниковского района. Они целенаправленно приехали в Ростов ради этого преступления. Один из них - ранее судимый за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 39-летний мужчина, второй - ранее судимый за кражу 22-летний парень.

- В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU