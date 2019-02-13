В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле

13 Февр. 17:23 2019-02-13T17:33:22+03:00

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14 и 15 февраля во всех офисах банка УРАЛСИБ пройдет специальная акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ». В эти два дня ростовчане смогут приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» со скидкой в 30%.

Страховая программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае проблем со здоровьем. Она действует круглосуточно и распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Кстати, полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях.

Полис «Уютный дом» предоставляет защиту недвижимости от залива, пожара, а также кражи и вандализма. Можно застраховать как квартиру, так и загородный дом. Страховая сумма может достигать 1 млн рублей. Полис оформляется без осмотра и описи имущества всего за 5 минут.

Оба полиса стоят 4900 рублей (вне акции - 7000 рублей) и действуют в течение года, начиная с седьмого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. Подробные условия акции «Лови момент с УРАЛСИБОМ» на сайте www.uralsib.ru. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU