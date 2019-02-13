2019-02-13T17:33:22+03:00
Общество

В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле

Акция продлится только два дня
Иван БОГОЛЮБОВ
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

14 и 15 февраля во всех офисах банка УРАЛСИБ пройдет специальная акция «Лови момент с УРАЛСИБОМ». В эти два дня ростовчане смогут приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» со скидкой в 30%.

Страховая программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае проблем со здоровьем. Она действует круглосуточно и распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Кстати, полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях.

Полис «Уютный дом» предоставляет защиту недвижимости от залива, пожара, а также кражи и вандализма. Можно застраховать как квартиру, так и загородный дом. Страховая сумма может достигать 1 млн рублей. Полис оформляется без осмотра и описи имущества всего за 5 минут.

Оба полиса стоят 4900 рублей (вне акции - 7000 рублей) и действуют в течение года, начиная с седьмого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. Подробные условия акции «Лови момент с УРАЛСИБОМ» на сайте www.uralsib.ru. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону