В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины

13 Февр. 17:51 2019-02-13T17:51:32+03:00

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Грузовой автомобиль «Фредлайнер» был остановлен сотрудниками ДПС на въезде в город Каменск-Шахтинский. Во время проверки документов выяснилось, что фура перевозит 17 тонн свинины.

- Как оказалось, партия перемещалась без бумаг, подтверждающих безопасность, - пояснили ветеринарные инспекторы. - Сама продукция направлялась одним из белгородских мясокомбинатов в крупную сеть магазинов мяса и колбас Адыгеи.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, специалисты разбираются в происхождении и безопасности мяса, инициировав проверку.

Напомним, перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перемещения для личного пользования, является нарушением законодательства . Штраф для юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU