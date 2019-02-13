2019-02-13T17:58:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу

Девушка была у подруги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В донской столице благополучно завершились поиски 16-летней девушки, которая пропала накануне, 13 февраля. Мама школьницы подняла тревогу, когда дочь не вернулась с уроков, а телефон был выключен. Сначала она попыталась самостоятельно найти подростка, а потом обратилась за помощью в полицию. Вскоре информация была разослана в СМИ.

- Полицейские опросили родственников, одноклассников, друзей и знакомых несовершеннолетней, - пояснили в правоохранительных органах. - Ориентировки с приметами пропавшей были переданы патрулирующим нарядам полиции.

Оказалось, что все это время девочка была в гостях у подруги. Она уже вернулась домой, а инспекторы по делам несовершеннолетних провели в семье профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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