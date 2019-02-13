В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
На российско-украинской границе задержали 34 волнистых попугая, которых пытались провезти в Ростовскую область через автомобильный пункт пропуска «Гуково».
- Причиной задержания послужили оформленные с нарушениями ветеринарные сопроводительные документы, а именно - отсутствовали сведения о прививках, а также не соответствие количества, - пояснили в региональном Россельхознадзоре.
Партию попугаев запретили перевозить через границу, вернув обратно в Украину.
В ведомстве напоминают, что для перевозки пернатых и животных по территории России и страны СНГ владельцу необходимо иметь свидетельство, выданное государственной ветеринарной службой субъекта РФ. А в самих бумагах - информация о благополучии местности, откуда родом хвостатое или пернатое, по инфекционным заболеваниям, а также о проведенных вакцинациях.
ИСТОЧНИК KP.RU