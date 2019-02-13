В Ростовскую область не пропустили 34 попугая

13 Февр. 18:14 2019-02-13T18:14:02+03:00

Как оказалось, документы были оформлены с нарушениями

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На российско-украинской границе задержали 34 волнистых попугая, которых пытались провезти в Ростовскую область через автомобильный пункт пропуска «Гуково».

- Причиной задержания послужили оформленные с нарушениями ветеринарные сопроводительные документы, а именно - отсутствовали сведения о прививках, а также не соответствие количества, - пояснили в региональном Россельхознадзоре.

Партию попугаев запретили перевозить через границу, вернув обратно в Украину.

В ведомстве напоминают, что для перевозки пернатых и животных по территории России и страны СНГ владельцу необходимо иметь свидетельство, выданное государственной ветеринарной службой субъекта РФ. А в самих бумагах - информация о благополучии местности, откуда родом хвостатое или пернатое, по инфекционным заболеваниям, а также о проведенных вакцинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU