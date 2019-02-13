2019-02-13T18:48:17+03:00
Происшествия

На Западном потушили крупное возгорание мусора

Площадь пожара составила 100 квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В среду, 13 февраля, в Ростове-на-Дону потушили крупное возгорание мусора по переулку 1-й Машиностроительный.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:55, - пояснили в региональном МЧС России. - На место выехали 15 сотрудников, которые задействовали три единицы техники.

В течение получаса им удалось справиться с огнем. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал. Причина происшествия неизвестна.

Напомним, накануне, 12 февраля, в Новочеркасске без крова остались сразу три семьи. Пожар начался около восьми утра, все жильцов удалось быстро эвакуировать, но частный дом сильно пострадал - полностью сгорела крыша, повреждены комнаты. На месте работают эксперты, которые разбираются в причинах происшествия. Не исключены следующие причины - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки.

Пожар потушили в короткие сроки. Фото: соцсети

Пожар потушили в короткие сроки. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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