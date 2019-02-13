Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу

13 Февр. 18:57 2019-02-13T19:02:14+03:00

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В среду, 13 февраля, в Ростове-на-Дону суд принял решение взять под стражу на два месяца архитектора Алексея Полянского, которого подозревают в превышении полномочий.

- По версии следствия, в 2010 году Полянский, являясь главным архитектором Ростова-на-Дону, незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, - пояснили суть подозрений в региональном следкоме. - Впоследствии решением суда жилой дом признан не соответствующим нормам строительства.

Застройщику удалось получить с дольщиков 35 млн рублей, прежде чем начался скандал (дом так и не построен). Также архитектору вменяют еще один эпизод - он незаконно выдал разрешение на возведения здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон.

Напомним, накануне стало известно о задержании сразу троих главных архитекторов - Ростовской области, Ростова-на-Дону и Мартыновского района: Алексея Полянского, Романа Илюгина и Александра Корчигу, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU