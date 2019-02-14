2019-02-14T09:53:03+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону таксист врезался в припаркованное авто и перевернулся

Водитель пострадал
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.
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Вечером 13 февраля в Ростове на улице Менжинского произошло ДТП: перевернулась фирменная машина такси. Фото и видео с места аварии появились в социальных сетях. В комментариях горожане возмущаются непрофессионализму таксистов.

Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, в 18:50 автомобиль Renault Logan врезался в припаркованную иномарку Haima 7 и опрокинулся на крышу. 26-летний водитель перевернувшейся машины не справился с управлением и в итоге был доставлен в больницу с травмами. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, несколько дней назад еще один молодой водитель иномарки не справился с управлением и в результате пропаранил частный дом. Пострадала хозяйка жилища, которая находилась в разрушенной комнате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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