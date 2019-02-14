2019-02-14T10:16:02+03:00
Авто

Ростовчане закидали мусором автомобиль, мешавший подойти к контейнеру

Инцидент произошел на Левенцовке
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальных сетях обсуждают фотографии из микрорайона Левенцовка, на которых запечатлены припаркованные машины, заваленные пакетами с мусором. Местные жители пишут, что одна из них - марки KIA - была припаркована так, что загораживала подход к мульде для отходов. В результате сразу несколько жильцов дома по улице Жукова, не имея возможности выбросить мусор, оставили его на капоте автомобиля - всего семь пакетов.

В комментариях под фото горожане пишут, что данный способ борьбы с автохамами делает ситуации только хуже: обиженный водитель вряд ли выбросит мусор в бак, скорее, скинет его со своей машины и поедет по своим делам, а отходы разлетятся по району.

Напомним, недавно аналогичный случай произошел на улице Пацаева в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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