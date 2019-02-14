2019-02-14T11:53:18+03:00
Общество

Развитие академической мобильности студентов России и Турции обсудили ректоры вузов

Во встрече приняла участие и врио ректора ЮФУ Инна Шевченко
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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На днях в турецком городе Анкаре состоялась встреча представителей вузов Турецкой республики и России. Как рассказали в пресс-службе Южного федерального университета, она проходила три дня, а на встрече присутствовала временно исполняющая обязанности ректора вуза Инна Шевченко.

Известно, что в рамках встречи состоялось обсуждение целого ряда важных вопросов, в том числе такого как развитие академической мобильности студентов и преподавателей. Кроме того, высшими учебными заведениями были озвучены планы в работе по реализации совместных научных проектов, образовательных программ и летних школ. Помимо этого в список обсуждаемых вошли и вопросы о новых формах и методах межвузовского взаимодействия.

По итогам мероприятия был подписан протокол о намерениях сторон реализовывать совместные проекты в сфере науки и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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