Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье
В каких случаях необходимо ЭКО, эффективные методики искусственного оплодотворения
Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семьеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Множество людей мечтают о детях и большой семье. Но в современной России проблема бесплодия актуальна для каждой пятой семейной пары, и каждый год количество бесплодных семей увеличивается на 250 000. Один из самых передовых способов в решении таких проблем - экстракорпоральное оплодотворение.(Читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU