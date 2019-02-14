2019-02-14T12:30:32+03:00
Общество

Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье

В каких случаях необходимо ЭКО, эффективные методики искусственного оплодотворения
Наталья ВЕСНИНА
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Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семьеКак ЭКО помогает воплотить мечту о большой семьеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Множество людей мечтают о детях и большой семье. Но в современной России проблема бесплодия актуальна для каждой пятой семейной пары, и каждый год количество бесплодных семей увеличивается на 250 000. Один из самых передовых способов в решении таких проблем - экстракорпоральное оплодотворение.(Читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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