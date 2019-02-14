Замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике покинул свой пост

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-14T12:54:51+03:00

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Сегодня утром, 14 февраля, городская администрация Ростова-на-дону сообщила, что днем ранее был освобожден от замещаемой должности заместитель сити-менеджера Виталия Кушнарева по экономике Дмитрий Чернышов. Соответствующее распоряжение уже подписано. В официальном сообщении пресс-службы мэрии сказано, что чиновник был уволен с муниципальной службы по собственной инициативе.

Напомним, Дмитрий Чернышов занимал эту должность два года (был назначен 20 января 2017-го). Он председательствовал на совестах по инвестициям и советах директоров предприятий города. Уроженец Батайска, трудовую деятельность начал в 2002 году экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI ВЕК», затем возглавлял Областной консалтинговый центр. С 2003 по 2015 годы преподавал в РГУ, а затем в ЮФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU