2019-02-14T13:28:48+03:00
Экономика

В Волгодонске стартует производство компонентов для ветроэнергетических установок

Оно даст более 250 рабочих мест
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 14 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума был подписал контракт, дающий старт производства в Волгодонске комплектующих для ветроэнергетики. В соответствии с документом, на базе одного из корпусов завода «Атоммаш» будет организована сборка компонентов ветроэнергетических установок – гондол, генераторов, систем охлаждения. Предприятие будет выпускать 80 комплектов в год. Предполагается, что 30 из них будут оправляться на экспорт. В создание этого производства инвестор намерен вложить почти миллиард рублей.

- В результате предполагается создать свыше 250 рабочих мест. К выполнению проекта компания уже приступила. Планируется, что пуско-наладку, контрольную сборку и тестирование компонентов на новом предприятии начнут к осени. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года, - сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, который присутствовал на подписании договора.

Напомним, в конце прошлого года производство башен для ветроэнергетики было открыто в Таганроге. Все это делает Ростовскую область пионером России в данной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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