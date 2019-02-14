2019-02-14T13:31:34+03:00
Политика

В Ростовской области с 1 января поступило свыше 9 тысяч обращений по поводу "мусорной" реформы

Плюс в МинЖКХ заверили, что ведут мониторинг критики в СМИ и соцсетях, но признали, что реально жалоб значительно больше
Александр СТЕПАНОВ
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Более девяти тысяч обращений от граждан поступило с начала старта с 1 января новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, прозванной в народе "мусорной" реформой, в соответствии с которой вывозом ТКО теперь занимаются региональные операторы. Об этом на заседании комитета ЗС РО заявил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Примерно 60 процентов из них, по его словам, - это запросы на разъяснения (по оформлению договоров на вывоз мусора, оплате и т.д.), остальное - жалобы.

- Это только обращения на горячую линию нашего ведомства (около тысячи) и в колл-центры региональных операторов (остальное), - заявил Майер. - Реально, и мы понимаем это, жалоб больше, ведь значительная часть их поступает в муниципалитеты, то есть, на местном уровне.

Основными причинами несвоевременного вывоза мусора министр назвал нехватку контейнеров, отсутствие заключенных договоров и затрудненный проезд к контейнерным площадкам.

Между тем, жалуются не только жители, но и представители бизнеса. Предприниматели получили квитанции с выросшими суммами в пять раз в сравнении с тем, что было прежде, заметил депутат ЗС РО и бизнесмен Ашот Хбликян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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