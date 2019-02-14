Ростовский музтеатр засияет за 41 миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-14T16:28:21+03:00

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На сайте госзакупок открыт электронный аукцион на создание архитектурно-художественной подсветки Музыкального театра в Ростове-на-Дону. На эту цель чиновники готовы выделить из регионального бюджета 41,3 миллиона рублей.

Речь идет об установке ламп и прожекторов возле окон и входов, а также по контуру здания-рояля. При этом новое оборудование должно быть покрашено в белые и серые цвета для того, чтобы сочетаться с фасадом театра. Интересно, что некоторые лампы должны быть более метра в длину и на исправную работу каждой подрядчик должен предоставить гарантию в несколько лет. Основную часть заказа предстоит сделать до конца текущего года, а оставшиеся работы - в 2020-ом.

Отметим, что параллельно с этим будет проводится капитальный ремонт фасада здания, на который заложены сотни миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU