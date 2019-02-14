2019-02-14T16:45:49+03:00
Общество

«Цветы надо получать без повода»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном платье высказалась по поводу 14 февраля

Красавица научила подписчиц, что делать если они не получили долгожданного подарка
ГОШЕВ Игорь
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Красавица научила подписчиц, что делать если не получили долгожданного подарка. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица научила подписчиц, что делать если не получили долгожданного подарка. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова накануне 14 февраля - многие в этот день отмечают праздник влюбленных, высказалась на тему цветов и подарков.

- 14 февраля, 8 марта, Новый год, твой день рождения - это те даты, которые не меняются из года в год, о них все знают и помнят, а некоторые боятся или находят причины, - озвучила она свое мнение. - Поэтому абсолютно каждый любящий мужчина может и должен радовать свою любимую вниманием. А так же знать и интересоваться, чем поднять и создать праздничное настроение, а не только своим присутствием и наличием.

Далее красавица объяснила, что стоит делать, если возлюбленный вдруг обходит своим вниманием стороной.

kottovakottova
Раз мы на днях затронули тему цветов, хочу высказать своё мнение...
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- Не стоит принимать отговорки мужчин: не было времени, возможности или не успел скопить денег на ромашки, - продолжает она свой пост. - Для меня это элементарное не проявление заботы и не желание сделать девушку чуть радостнее и счастливой. Так что девчонки, кто в праздник не получит цветов от любимых - вам пора поговорить со своими мужчинами или даже сказать Adios.

При этом красавица напутствовала, что девушки в свою очередь также должны позаботиться о подарке, поскольку праздник для двоих влюбленных.

Некоторые поклонники подписались под каждым словом красавицы, а другие добавили от себя, что «цветы надо получать без повода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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