2019-02-14T16:55:38+03:00
Общество

Be my Valentine: Третья жена футболиста Тарасова призналась в любви мужу

Супруга спортсмена опубликовала трогательную валентинку в своем Инстаграм
ГОШЕВ Игорь
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Супруга спортсмена опубликовала трогательную валентинку в своем Инстаграм. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Супруга спортсмена опубликовала трогательную валентинку в своем Инстаграм. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Третья супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова - семь месяцев назад модель из Ростова-на-Дону родила спортсмену дочь, поздравила мужа с Днем всех влюбленных. В своем Инстаграм красавица опубликовала атмосферное фото в красном атласном платье и большим розовым сердцем, на котором написано: «Be my Valentine».

- Будьте счастливы и любимы каждый день, - подписала она снимок. - Отношения - это добровольная работа, но только которая по душе. Мужчины, не обделяйте вниманием своих прекрасных половинок, чтобы им не приходила идея негативно самовыражаться на просторах интернета. Женщины, оставайтесь женщинами, в первую очередь. Настоящими, ласковыми, искренними и прекрасными. Всем любви.

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Будьте счастливы и любимы каждый день
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Поклонники осыпали модель комплиментами в духе «Лучшее фото в моей ленте, искреннее и теплое». Но были те, кто напомнил Анастасии про историю родного края.

- К сведению, сегодня День освобождения города Ростова на Дону от немецко-фашистских захватчиков, - написал в комментариях один из Интернет-пользователей.

Но судя по тому, что его фраза осталась без ответа, она никак не смутила дончанку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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