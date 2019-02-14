2019-02-14T17:04:40+03:00
Общество

«Машенька, милая, это же не наш праздник»: Модель Playboy Мария Лиман в кружевном нижнем белье поздравила с Днем всех влюбленных

Красавица рассказала, почему обожает День Святого Валентина
ГОШЕВ Игорь
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Красавица рассказала, почему обожает День Святого Валентина. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица рассказала, почему обожает День Святого Валентина. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман поздравила своих поклонников с Днем все влюбленных, подарив им очаровательный снимок в красном кружевном нижнем белье и конфетой на палочке в виде сердечка.

- Знаю, праздник не наш, - написала она в своем Инстаграм. - Но все равно, обожаю День Святого Валентина. Почему бы, лишний раз не напомнить своим близким, как они дороги? Что обычно дарите своим девушкам и парням? Я обожаю Валентинки.

Однако поклонники не поддержали этого ее порыва.

- Машенька, милая, это же не наш праздник, - написал один из Интернет-пользователей.

- Дурной пример заразителен. Потом свои праздники забываем а чужие отмечаем. Я не считаю этот день праздником, - честно признался другой.

liman_marialiman_maria
Знаю, праздник не наш
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Но один из подписчиков все же попытался остудить пыл всех противников 14 февраля своим комментарием:

- Наш - не наш. Есть одежда и автопром, которые тоже не наши. Так зачем вы покупаете немецкие тачки и итальянский шмотки?

В общей сложности эротичное фото модели всего за несколько часов оценили больше 12 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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