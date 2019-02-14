2019-02-14T17:15:28+03:00
Происшествия

В Азове участкового, крышевавшего нелегальную продажу алкоголя, отправили в колонию на четыре года

Майор полиции также должен заплатить крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Вынесли приговор участковому из Азова, который обвинялся в крышевании продажи алкоголя. Согласно официальным данным, майор полиции регулярно получал деньги через посредника,а в обмен усиленно делал вид, что ничего не знает о нелегальной продаже алкоголя.

- Денежные средства получал за незаконное бездействие и непринятие мер по привлечению граждан к ответственности за реализацию контрафактной алкогольной продукции, - сообщили в ФСБ России по Ростовской области.

Суд признал майора полиции виновным. Приговор - четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, бывший участковый также обязан заплатить крупный штраф в пользу государства - 2,5 миллиона рублей.

К слову, государственное обвинение с приговором не согласно. Азовская прокуратура намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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