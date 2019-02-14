2019-02-14T17:26:15+03:00
Общество

«Поля, остановись!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала снимок в постели

Поклонники просят модель больше не худеть
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники просят модель многодетную мать перестать худеть. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники просят модель многодетную мать перестать худеть. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала снимок в постели. На карточке красавица лежит с обнаженной спиной в расстегнутом платье и выразительно смотрит на фотографа.

- Как точно замечено: «Мало кто доволен своим телом, зато многие довольны своим умом», - написала она в своем Инстаграм под снимком. - Девочки, колитесь, кто идеальный? И что это вообще такое? Знаю, у каждой есть свой собственный идеал. Мой - рост 176, а вес 60 сантиметров, но уже не первый год не могу до него допрыгнуть.

Однако поклонники не поддержали рвения модели и матери троих детей к похудению.

- Понесло тебя, Поля, по кочкам, - написала один из Интернет-пользователей. - Остановилась бы ты в своих хотелках. Поля, остановись!

polinadibrovapolinadibrova
Как точно замечено: Мало кто доволен своим телом, зато многие довольны своим умом
7240 отметок «Нравится»169 комментариевInstagram

- Полин, я не узнала тебя, совсем другая, но такая красотка, - поддержал предыдущего комментатора другой.

Был и такой комментарий: «Вы замечательная женщина: и красивая, и умная. У вас замечательный муж и детки. Считаю вас идеальной семьей».

Всего за несколько дней этот снимок оценили тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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