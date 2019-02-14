У жительницы Ростова-на-Дону изъяли 1,5 килограмма героина
В Ростове-на-Дону оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» накрыли крупный канал поставки наркотиков. Подозреваемая — 28-летняя девушка, в квартире которой прошел обыск.
- В результате проведенных мероприятий стражи порядка изъяли весы и фасовочный материал, а также полимерную банку с неизвестным веществом светло-бежевого цвета, которое было направлено на исследование, - пояснили в правоохранительных органах.
Как оказалось, в банке находился героин - почти 1,5 килограмма.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по факту возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка вычисляют ее сообщников. Напомним, за продажу и хранение наркотиков в УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU