2019-02-14T17:50:19+03:00
Происшествия

У жительницы Ростова-на-Дону изъяли 1,5 килограмма героина

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» накрыли крупный канал поставки наркотиков. Подозреваемая — 28-летняя девушка, в квартире которой прошел обыск.

- В результате проведенных мероприятий стражи порядка изъяли весы и фасовочный материал, а также полимерную банку с неизвестным веществом светло-бежевого цвета, которое было направлено на исследование, - пояснили в правоохранительных органах.

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В Ростове-на-Дону изъяли из незаконного оборота полтора килограмма героина
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Как оказалось, в банке находился героин - почти 1,5 килограмма.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по факту возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка вычисляют ее сообщников. Напомним, за продажу и хранение наркотиков в УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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