«Сделала пластику без скальпеля»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в купальнике показала себя со всех сторон
«Миссис Интерконтинентаь» Валентина расуова из росова-на-Дону - красавица в разное время победила в нескольких российских и международных конкурсах красоты, - порадовала поклонников летним снимком. На нем она стоит в купальнике и демонстрирует подписчиками отличную форму.
- Сделала пластику лица. Без скальпеля, - так начала свой пост в Инстаграм Валентина.
После этого девушка поделилась своими знаниями по аппаратной косметологии.
- У меня появились беспокоящие меня моменты, а я не приверженец уколов с филерами, - сообщила она о своих наблюдениях. - Склонное лицо к отекам, в таких случаях как у меня, становится еще больше.
Именно поэтому модель решила прибегнуть к альтернативным методам и очень подробно рассказала о них подписчикам своего микроблога. Валентина призналась, что благодаря новой для нее методике, у нее «подтянулись щеки, пропала брыль, подтянулся овал лица». Девушка пообещала, что повторит процедуру через полтора года - раньше это будет сделать невозможно: специалисты не рекомендуют.
ИСТОЧНИК KP.RU