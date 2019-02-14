2019-02-14T17:44:11+03:00
Общество

«Сделала пластику без скальпеля»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в купальнике показала себя со всех сторон

Модель рассказала, как сделать так, чтобы подтянулись щеки и овал лица, пропала брыль
ГОШЕВ Игорь
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Модель рассказала, как сделать так, чтобы подтянулись щеки и овал лица, пропала "брыль". Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Модель рассказала, как сделать так, чтобы подтянулись щеки и овал лица, пропала "брыль". Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Миссис Интерконтинентаь» Валентина расуова из росова-на-Дону - красавица в разное время победила в нескольких российских и международных конкурсах красоты, - порадовала поклонников летним снимком. На нем она стоит в купальнике и демонстрирует подписчиками отличную форму.

- Сделала пластику лица. Без скальпеля, - так начала свой пост в Инстаграм Валентина.

После этого девушка поделилась своими знаниями по аппаратной косметологии.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Сделала пластику лица
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- У меня появились беспокоящие меня моменты, а я не приверженец уколов с филерами, - сообщила она о своих наблюдениях. - Склонное лицо к отекам, в таких случаях как у меня, становится еще больше.

Именно поэтому модель решила прибегнуть к альтернативным методам и очень подробно рассказала о них подписчикам своего микроблога. Валентина призналась, что благодаря новой для нее методике, у нее «подтянулись щеки, пропала брыль, подтянулся овал лица». Девушка пообещала, что повторит процедуру через полтора года - раньше это будет сделать невозможно: специалисты не рекомендуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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