В Каменском районе сняли карантин, объявленный из-за гриппа птиц

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-14T17:56:06+03:00

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В Каменском районе, где осенью прошлого года был объявлен карантин из-за вспышки гриппа птиц, завершены все профилактические мероприятия. Специалисты считают, что площадки птицефабрики крупного агрохолдинга, где выявили опасное заболевание, на данный момент безопасны.

- На текущий момент все запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания на площадках выполнены в полном объеме, - пояснили в правительстве Ростовской области.

Сумма ущерба не называется.

Напомним, птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания пернатых, в большинстве случаев заканчивающаяся их массовой гибелью. Для человека он считается не опасным, однако при обнаружения очага приходится уничтожать все поголовье. В связи с этим специалисты советуют владельцам птиц обязательно проводить профилактическую вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU