Бывшего мэра города Шахты заключили под стражу
Избрана мера пресечения в отношении Дениса Станиславова, который стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Суд встал на сторону следователя, ходатайствовавшего о взятии под стражу (есть подозрение, что он может оказать воздействие на ход расследования и свидетелей).
Напомним, согласно версии следкома, подозреваемый, занимая должностью мэра города Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду земельного участка для строительства жилого дома, таким образом лишил других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - поясняют в следкоме.
Напомним, Денис Станиславов работал главой администрации города четыре года - с 2011 по 2015-й, до этого он был депутатом донского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU