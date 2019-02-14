2019-02-14T18:20:57+03:00
Общество

Бывшего мэра города Шахты заключили под стражу

Денис Станиславов будет находиться в изоляторе два месяца
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Денис Станиславов. Фото: официальный портал администрации города ШахтыДенис Станиславов. Фото: официальный портал администрации города Шахты
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Избрана мера пресечения в отношении Дениса Станиславова, который стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Суд встал на сторону следователя, ходатайствовавшего о взятии под стражу (есть подозрение, что он может оказать воздействие на ход расследования и свидетелей).

Напомним, согласно версии следкома, подозреваемый, занимая должностью мэра города Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду земельного участка для строительства жилого дома, таким образом лишил других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - поясняют в следкоме.

Напомним, Денис Станиславов работал главой администрации города четыре года - с 2011 по 2015-й, до этого он был депутатом донского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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