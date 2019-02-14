В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу

СЕГОДНЯ 18:46 2019-02-14T18:48:46+03:00

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Следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Шахты. Мужчину подозревают в убийстве с особой жестокостью.

- По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории принадлежащего ему домовладения, в ходе ссоры со своей супругой, вылил ей на голову и туловище легковоспламеняющую жидкость, после чего бросил горящую спичку, - рассказали в региональном следкоме.

На женщине тут же полыхнула одежда, она попыталась ее потушить, но вскоре от болевого шока потеряла сознание. Несчастную доставили в больницу, но спасти не смогли. Она скончалась из-за термических ожогов головы, туловища и конечностей (на площади 80% общей поверхности тела).

Вскоре ее муж предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU