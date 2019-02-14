На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека

СЕГОДНЯ 19:06 2019-02-14T19:29:49+03:00

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В четверг, 14 февраля, на трассе «Дон» произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в полиции, около 16:30 в Каменском районе водитель автомобиля Hyundai i30, по предварительным данным, не справился с управлением. На скорости иномарка протаранила рекламный щит.

- В результате ДТП водитель и пассажир погибли, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Волгодонске задержан 18-летний парень, который на угнанной машине спровоцировал аварию. Согласно версии правоохранительных органов, молодой человек вечером заметил припаркованный ВАЗ, задняя дверь которого была открыта. Он не смог устоять перед искушением и, скрутив провода, завел машину. Вот только навыков управления у него оказалось малова-то - на скорости он протаранил другое авто.

ИСТОЧНИК KP.RU