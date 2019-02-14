2019-02-14T19:29:49+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека

На месте работают автоинспекторы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по РО
Изменить размер текста:

В четверг, 14 февраля, на трассе «Дон» произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в полиции, около 16:30 в Каменском районе водитель автомобиля Hyundai i30, по предварительным данным, не справился с управлением. На скорости иномарка протаранила рекламный щит.

- В результате ДТП водитель и пассажир погибли, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Волгодонске задержан 18-летний парень, который на угнанной машине спровоцировал аварию. Согласно версии правоохранительных органов, молодой человек вечером заметил припаркованный ВАЗ, задняя дверь которого была открыта. Он не смог устоять перед искушением и, скрутив провода, завел машину. Вот только навыков управления у него оказалось малова-то - на скорости он протаранил другое авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу
А этикетки известных брендов: под Ростовом накрыли подпольный цех, где разливали коньяк и шампанское
Бывшего мэра города Шахты заключили под стражу
В Каменском районе сняли карантин, объявленный из-за гриппа птиц
«Сделала пластику без скальпеля»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в купальнике показала себя со всех сторон
У жительницы Ростова-на-Дону изъяли 1,5 килограмма героина
«Поля, остановись!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала снимок в постели
В Азове участкового, крышевавшего нелегальную продажу алкоголя, отправили в колонию на четыре года
«Машенька, милая, это же не наш праздник»: Модель Playboy Мария Лиман в кружевном нижнем белье поздравила с Днем всех влюбленных
Be my Valentine: Третья жена футболиста Тарасова призналась в любви мужу
«Цветы надо получать без повода»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном платье высказалась по поводу 14 февраля
Ростовский музтеатр засияет за 41 миллион рублей
В Ростовской области с 1 января поступило свыше 9 тысяч обращений по поводу "мусорной" реформы
В Волгодонске стартует производство компонентов для ветроэнергетических установок
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике покинул свой пост
Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье
Развитие академической мобильности студентов России и Турции обсудили ректоры вузов
Ростовчане закидали мусором автомобиль, мешавший подойти к контейнеру
В Ростове-на-Дону таксист врезался в припаркованное авто и перевернулся
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора