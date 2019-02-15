В 2020 году на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-15T09:46:58+03:00

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В 2020 году (хотя могут успеть и в текущем) в Ростове на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов. Об этом на Сочинском инвестфоруме говорил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.

Речь идет об участке земли рядом со стадионом "Ростов-Арена", который разыграли на торгах в конце прошлого года. Арендатор готовится построить на нем парк развлечений. На разработку концепции и дизайн-проекта может уйти весь текущий год, и к следующему начнется строительство. Сити-менеджер поделился, что на этом месте мог появиться и аквапарк, но от данной идеи отказались из-за сложности подведения коммуникаций.

Напомним, что в этом году на левом берегу Дона начнется строительство летящего моста. Он свяжет парк Левобережный и парковку "Ростов-Арены". Необходимость такого объекта обусловлена тем, что многие отдыхающие горожане оставляют свои машины на большой парковке стадиона, а после идут гулять в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU