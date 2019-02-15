2019-02-15T09:46:58+03:00
Общество

В 2020 году на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов

Объект появится рядом с "Ростов-Ареной"
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В 2020 году (хотя могут успеть и в текущем) в Ростове на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов. Об этом на Сочинском инвестфоруме говорил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.

Речь идет об участке земли рядом со стадионом "Ростов-Арена", который разыграли на торгах в конце прошлого года. Арендатор готовится построить на нем парк развлечений. На разработку концепции и дизайн-проекта может уйти весь текущий год, и к следующему начнется строительство. Сити-менеджер поделился, что на этом месте мог появиться и аквапарк, но от данной идеи отказались из-за сложности подведения коммуникаций.

Напомним, что в этом году на левом берегу Дона начнется строительство летящего моста. Он свяжет парк Левобережный и парковку "Ростов-Арены". Необходимость такого объекта обусловлена тем, что многие отдыхающие горожане оставляют свои машины на большой парковке стадиона, а после идут гулять в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону выброшенная с балкона елка может причиной аварии
Банк УРАЛСИБ стал удобнее для предпринимателей
В Суворовский пустят большие автобусы
В Ростове-на-Дону из аптеки изъяли лекарств на миллион рублей
«Нереальная!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников фото в нижнем белье
В Ростове-на-Дону задержали 22-летних парней, которые сняли колеса с BMW
В Ростове-на-Дону количество акционеров ВТБ увеличилось в два раза
«Начал угрожать стюардессе»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова час просидела в самолете из-за пьяного пассажира
Южный федеральный университет: от искусственного интеллекта до новых материалов
День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы
Есть, на кого равняться: Героев России покажут на фотовыставке в Ростове-на-Дону
Ростовчане просят о фонтане в парке Левобережный
Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону
Глава СКР Александр Быстрыкин поручил разобраться с инцидентом с Лановым, которого «Победа» не пустила на рейс в Ростова-на-Дону
На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека
В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу