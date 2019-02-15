Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-15T10:33:47+03:00

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Рэпер Баста, как и его коллеги по цеху из группы "Каста", вступился за главного архитектора Ростова-на-Дону, оказавшегося фигурантом уголовного дела. Василий Вакуленко скопировал себе Instagram-пост рэпера Влади о том, что артисты считают Романа Илюгина, который ранее записывался с ними под псевдонимом Белый Будда, честным и благородным человеком.

Напомним, в конце 90-ых годов в Ростове-на-Дону образовалось большое сообщество молодых рэперов под названием "Объединенная Каста". В него входило более 20 человек, в том числе Баста Хрю и Белый Будда. Вместе они звучат на треке "Первый удар" с альбома "В полном действии". Первый в последствии стал одним из самых известных рэп-исполнителей в стране, собственно Бастой, а второй - дослужился до поста главного архитектора южной столицы.

Сейчас в отношении Илюгина возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, его действия привели к потере денег обманутыми дольщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU