2019-02-15T10:54:54+03:00
Общество

Ростовчане просят о фонтане в парке Левобережный

Только чтобы его проектировали молодые архитекторы
Илья БОГОМОЛОВ
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Интернет-сервис "Активный ростовчанин" пополнился новой петицией. Некая Ольга Цаун предлагает построить красивый фонтан в парке Левобережный, при этом привлечь к созданию проекта молодых архитекторов.

- Фонтан украсит парк и будет новой достопримечательностью города, - уверяет девушка.

Напомним, относительно скоро на левбердоне должны появиться парк аттракционов и летящий мост. Среди идей, чем окружить новый стадион, был и аквапарк, но от него отказались.

Что касается необычных фонтанов, то один такой был открыт в 2018 году на площади Гагарина. Он светомузыкальный и мультимедийный: из струй воды получается экран размером три на пять метров, на который может проецироваться видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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