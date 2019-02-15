Есть, на кого равняться: Героев России покажут на фотовыставке в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-15T11:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится фотовыставка под названием «Герои России, какими их не видел никто». Торжественное открытие состоится 28 февраля в 12:00.

- Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ Героя, - рассказывают организаторы. - Фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, работавшие с мировыми брендами, известными журналами и звездами, передали в снимках историю каждого из героев, показали их силу духа и настрой двигаться вперед несмотря ни на что.

На фотографиях перед зрителями предстанут участники боевых действий, Герои России и Советского Союза, Герои Труда. Среди них есть и ростовчане: Герой Российской Федерации Валентин Падалка и ветеран боевых действий Иван Бердник.

Пилот-вертолетчик экстра-класса Валентин Падалка совершил сотни боевых вылетов в Афганистане и Чечне, участвовал в спасательных операциях после землетрясений и наводнений. Его главным подвигом стало спасение школьников, захваченных в 1993 году в Ростове-на-Дону. Падалка и его сослуживец пилотировали вертолет, который потребовали террористы вместе с выкупом в $10 млн. Когда выкуп был уплачен, а дети отпущены, бандиты потребовали лететь в Чечню, но пилотам удалось их обмануть и высадить в Дагестане, где террористы были задержаны. За этот подвиг Валентин Падалка был удостоен звания Героя России.

Иван Бердник является представителем настоящей военной династии: его отец служил в Чечне снайпером, а дед во времена ВОВ геройски погиб «у незнакомого поселка на безымянной высоте» - той, о которой сложили песню. Во время службы в Спецназе ГРУ разведчиком, находясь в составе разведывательной группы, Иван выполнял задачи по поиску и уничтожению бандитских формирований в Чечне. На одном из таких заданий, Бердник получил тяжелое ранение при подрыве фугаса, в результате которого потерял левую ногу. За проявленные мужество и героизм он был представлен к ордену Мужества. Сегодня Иван профессионально занимается следж-хоккем с разрядом мастера спорта международного класса, четырежды выигрывал чемпионат России, а также является членом Паралимпийской сборной, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU