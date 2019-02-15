День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы
День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы. Известно, что абитуриентов и их родителей приглашают в воскресенье, 17 февраля, в 09:00 в Донской государственный технический университет.
Как рассказали в вузе, для всех желающих будет организовано бесплатное профориентационное экспресс-тестирование. Гости примут участие в мастер-классах и попробуют себя в будущей профессии.
Там же - на интерактивной выставке факультетов, будут представлены направления подготовки, гостям расскажут о подготовительных курсах и подробностях поступления, а также проведут экскурсию по кампусу университета.
Кроме того, будущие студенты смогут лично пообщаться с представителями региональных компаний, встретившись с потенциальными работодателями, и узнать о перспективах трудоустройства после обучения в опорном вузе.
КОНКРЕТНО
Необходимая регистрация для участия: https://goo.gl/whEpSc.
Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.
Гостей ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус и Конгресс-холл ДГТУ)
Время: 17 февраля, начало в 9:00.
Расписание:
ИСТОЧНИК KP.RU