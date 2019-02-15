2019-02-15T11:44:21+03:00
Общество

День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы

Это и многое другое ждет абитуриентов и их родителей на Дне открытых дверей в ДГТУ в Ростове-на-Дону 17 февраля 2019 года
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы. Известно, что абитуриентов и их родителей приглашают в воскресенье, 17 февраля, в 09:00 в Донской государственный технический университет.

Как рассказали в вузе, для всех желающих будет организовано бесплатное профориентационное экспресс-тестирование. Гости примут участие в мастер-классах и попробуют себя в будущей профессии.

Там же - на интерактивной выставке факультетов, будут представлены направления подготовки, гостям расскажут о подготовительных курсах и подробностях поступления, а также проведут экскурсию по кампусу университета.

Кроме того, будущие студенты смогут лично пообщаться с представителями региональных компаний, встретившись с потенциальными работодателями, и узнать о перспективах трудоустройства после обучения в опорном вузе.

КОНКРЕТНО

Необходимая регистрация для участия: https://goo.gl/whEpSc.

Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.

Гостей ждут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус и Конгресс-холл ДГТУ)

Время: 17 февраля, начало в 9:00.

Расписание:

Часть 1

Часть 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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