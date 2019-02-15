Южный федеральный университет: от искусственного интеллекта до новых материалов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-15T11:54:52+03:00

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В День российской науки, 8 февраля, Южный федеральный университет провел специальный тур для журналистов по своим передовым научным центрам в Ростове-на-Дону и Таганроге. После увиденного можно с уверенностью сказать – нам есть чем гордиться!

Диагностика заболеваний по запаху

Лаборатория: Центр нейротехнологий ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)

Деятельность: исследования по разработке и применению интерфейсов «мозг-компьютер» биогибридных сенсорных систем

Центр нейротехнологий ЮФУ существует около полутора лет. Он объединяет биологов, физиков, химиков, математиков и инженеров. Биогибридная система, представленная в данной лаборатории, уникальна. Это совокупность аппаратного комплекса, усилителя биологических потенциалов и подопытного животного. Ученые проводят уникальные исследования по изучению активности мозга грызунов, точнее их обонятельных способностей.

Фото: Юлия Ландыш

- Наша цель – разработать систему, которая могла бы распознавать различные запахи в воздухе либо примеси в других средах, - говорит ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологии ЮФУ Петр Олегович Косенко. - Подобный анализ можно сделать в лабораторных условиях, но мы пытаемся найти способ недорогого, эффективного и оперативного анализа.

Такая разработка может быть использована в области охраны окружающей среды и медицине. Например, для экологического мониторинга и первичной диагностики социально значимых заболеваний (рака легких, туберкулеза и других). Исследования ведутся совместно с ростовским онкологическим институтом.

Здоровые почвы и удобрение из птичьего помета

Лаборатория: Академия биологии и биотехнологии (г. Ростов-на-Дону)

Деятельность: исследования и мониторинг почв для целей АПК

В лаборатории мониторинга биосферы определяется содержание в почве полиароматических углеводородов, которые выбрасываются в воздух при некачественном сгорании угля, газа, бензина.

Фото: Юлия Ландыш

- Мы ведем наблюдение за состоянием нескольких объектов, - говорит старший научный сотрудник лаборатории Елена Михайловна Антоненко. – Это Новочеркасская ГРЭС, Таганрогский залив и озеро Атаманское под Каменск-Шахтинским.

Помимо фундаментальных исследований ведутся изыскания и в практической области. Биологи ЮФУ разработали технологию по переработке птичьего помета в гуминовое удобрение. Этим уже заинтересовалась таганрогская птицефабрика. Еще одно перспективное направление – создание биочара, который повышает плодородие почв и нейтрализует вредные вещества. Ростовские ученые предлагают производить его в ходе утилизации шелухи подсолнечника и риса.

Пористые наногубки для хранения газов

Лаборатория: Международный институт интеллектуальных материалов ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)

Деятельность: синтез и исследование новых функциональных материалов для различных целей

Этот научный центр был создан в ЮФУ в 2014 году в рамках правительственного мегагранта. Уровень проводимых здесь исследований наглядно демонстрирует то, что за 2018 год статьи ученых десятки раз фигурировали на обложках зарубежных научных журналов.

В институте проводятся исследования компонентов для литий-ионных аккумуляторов, на которых работает вся современная портативная электроника. Учеными центра созданы специальные герметичные ячейки для работы с такими материалами. Университет Дрездена заказал в ростовской лаборатории аналогичные ячейки для своих исследований.

Фото: Юлия Ландыш

- Одно из приоритетных направлений – пористые наногубки, - говорит кандидат химических наук Вера Валерьевна Бутова. - Самая изученная область их применения – хранение газов. Щепотка порошка массой 1 грамм обладает огромной площадью поверхности - 1200 кв. м. Его превращают в гранулы, которыми заполняют бак. Тем самым увеличивается емкость на 20%, но главное – использование газа становится безопасным.

Завод будущего работает без человека

Лаборатория: Институт нанотехнологий электроники и приборостроения ЮФУ (г. Таганрог)

Деятельность: исследования в области нано- и молекулярной электроники, а также приборно-технологического моделирования

Ученые работают здесь на двух площадках. Первая – это многофункциональный сверхвысоковакуумный нанотехнологический комплекс НАНОФАБ. Роль человека сводится к тому, чтобы загрузить в камеру образец, который с помощью робота проходит полный цикл операций. Здесь можно поатомно выращивать полупроводники и создавать наноструктурированные пленки для различных датчиков.

Вторая площадка - так называемая гермозона-2, в которой ведется мелкосерийное производство изделий микроэлектроники и микромеханики. Здесь производятся микро- и наногироскопы (приборы для определения положения объекта в пространстве), а также акселерометры (приборы для определения направления ускорения).

Безэховая камера и центр приборостроения

Лаборатория: Институт радиотехнических систем и управления ЮФУ (г. Таганрог)

Деятельность: развитие инжинирингового и техно-центра Южного федерального университета

Южный федеральный университет обладает уникальными возможностями для научных исследований. Именно в Таганроге находится единственная в России безэховая камера. Внутри нее ученые изучают распространение радиосигнала, а также радиолокационные характеристики стелс-обьектов, не поддающихся обнаружению (например, самолеты-беспилотники).

Помимо исследований здесь ведется и практическая работа. В 2015 году создан инжиниринговый центр, который входит в состав научно-конструкторского бюро моделирующих и управляющих систем (НКБ МИУС) ЮФУ. Сотрудники этой структуры по заказу различных предприятий занимаются прикладной деятельностью: приборостроение, металлообработка, автоматизация.

ИСТОЧНИК KP.RU