2019-02-15T12:21:49+03:00
Общество

«Начал угрожать стюардессе»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова час просидела в самолете из-за пьяного пассажира

Вместе с ней в авиалайнере оказались заблокированными свыше ста человек
ГОШЕВ Игорь
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Вместе с красавицей в авиалайнере оказались заблокированными более ста человек. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Вместе с красавицей в авиалайнере оказались заблокированными более ста человек. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Ростовчанка и обладательница титула «Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время перелета. По ее словам, пьяный мужчина на час задержал рейс и угрожал стюардессе.

- Не успела я расслабится, как услышала разговор на повышенных тонах у кабины самолета, - вспоминает красавица, которая обычно выбирает место 1А. - Мужчина уговаривал стюардессу, чтобы их с другом пустили на борт. Он мотивировал это тем, что они потратили крупную сумму на отели, и сейчас все их путешествие прервется, потому что персонал авиакомпании не желает пойти на уступки и не пускает человека в пьяном состоянии на борт.

По ее словам, «мужчина начал угрожать стюардессе, и рассказывать о его возможностях». В итоге, более ста человек вынуждены были сидеть час в самолете. Потом пришла полиция и успокоила буйного несостоявшегося пассажира.

- Я понимаю, у некоторых есть аэрофобия, и, конечно, каждый спасается как может, но лучше прибегнуть к гипнозу, - посоветовала красавица, напомнив, что по закону за дебоширство грозит еще и административное наказание в виде штрафа или ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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