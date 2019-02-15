2019-02-15T12:32:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали 22-летних парней, которые сняли колеса с BMW

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержали двух 22-летних приятелей, которых обвиняют в краже. Согласно официальной версии, именно они «разули» BMW жителя Северного.

- В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ворошиловский район) обратился гражданин с заявлением о краже из автомобиля, - рассказали в правоохранительных органах РО.

Мужчина рассказал, что оставил иномарку во дворе, а когда вернулся, то схватился за голову. Неизвестные сняли с машины колеса, а потом еще разбили стекло и похитили автомагнитолу и комплектующие. Оперативникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемых, а главное - найти похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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