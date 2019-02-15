2019-02-15T12:40:57+03:00
Общество

«Нереальная!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников фото в нижнем белье

От увиденного многие комментаторы даже потеряли дар речи
ГОШЕВ Игорь
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От увиденного многие комментаторы даже потеряли дар речи. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.От увиденного многие комментаторы даже потеряли дар речи. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова - любимица миллионов болельщиков по всему миру. Только в ее Инстаграм - 130 тысяч подписчиков.

Трудно передать их эмоции словами, когда они увидели фото, опубликованное Чемпионкой Европы по плаванию-2018 накануне - 14 февраля. Обворожительная спортсменка смотрит на подписчиков, сидя на кровати в кружевном нижнем белье, и улыбается им своей фирменной улыбкой.

pryanya93pryanya93
Happy Valentine s Day
17352 отметок «Нравится»155 комментариевInstagram

Казалось, поклонники Юлии просто потеряли дар речи от увиденного, вместо привычных комментариев они стали оставлять смайлики в виде сердечек, поднятых вверх больших пальцев рук, огня и улыбочек.

Но были и более красноречивые фанаты: «Ох, хороша Юляша», «Это точно чемпионка мира , а не модель?», «Стильная леди», «Нереальная!», «Невероятно красивая», «Богиня!», «Фантастика, девушка», и «Юля, ты космос: что в плавании, что на фото».

Всего за несколько часов пост набрал 17 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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