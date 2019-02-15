В Ростове-на-Дону из аптеки изъяли лекарств на миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-15T12:50:30+03:00

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В Ростовской области правоохранительные органы продолжают проверять аптеки, которые подозревают в продаже лекарств без рецептов. На прошлой неделе в Шахтах была приостановлена деятельность аптеки, допустившей грубое нарушение законодательства, на этот раз поймали за руку ростовских фармацевтов.

- Ранее за неоднократные нарушения действующего законодательства решением суда лицензия аптеки была аннулирована, - рассказали в правоохранительных органах. - Несмотря на судебное решение, владелец продолжил свою деятельность, что подтвердилось во время контрольной закупки.

Стражи порядка изъяли лекарства на сумму более миллиона рублей. В отношении руководства организации составлен административный протокол по факту осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии). Хозяину грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU