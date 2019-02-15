В Суворовский пустят большие автобусы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-15T13:07:37+03:00

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В Суворовский район, жители которого страдают из-за нехватки транспорта, пустят большие автобусы. Хорошую новость сообщила администрация города. Уже известен перевозчик, который будет обслуживать маршрут.

- По результатам проведенного конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту №18 " Суворовский – пл. К. Маркса", определен новый перевозчик, - пояснили в мэрии города.

В соответствии с условиями муниципального контракта с понедельника, 18 февраля, по маршруту будут курсировать 20 автобусов большого класса, в том числе семь - с низким уровнем пола и кондиционерами.

Напомним, ранее жители Суворовского жаловались, что утром невозможно уехать на работу, так как слишком маленькое количество транспорта, люди вынуждены в буквальном смысле брать маршрутки штурмом.

ИСТОЧНИК KP.RU