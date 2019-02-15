Банк УРАЛСИБ стал удобнее для предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-15T14:52:23+03:00

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Банк УРАЛСИБ улучшил свое Интернет-приложение «УРАЛСИБ бизнес-online». Теперь в него интегрирован небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Evabeta». Он позволяет предпринимателям получить развернутый анализ собственного дела, сравнив его с наиболее успешными представителями данного направления деятельности в конкретном регионе по структуре и финансовым показателям. Отчеты сервиса помогают руководителям усовершенствовать свой бизнес, повысить его эффективность и доходность. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут пользоваться MYCIE, не выходя из системы Интернет-банка УРАЛСИБ.

Планируется, что далее набор инструментов для клиентов банка пополнится онлайн-бухгалтерией, конструктором документов, онлайн-консультациями юристов, тестированием и оценкой персонала и прочими полезными сервисами.

Добавим, что «УРАЛСИБ бизнес-online» занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий (по версии агентства Markswebb).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU