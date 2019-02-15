В центре Ростова-на-Дону выброшенная с балкона елка может стать причиной аварии

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-15T15:51:28+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную в одном из дворов на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Красноармейской. Очевидно, жилец одного из верхних этажей дома поленился вынести новогоднюю елку в мусорный жбан и просто выкинул ее с балкона. Дерево, правда, не долетело до земли, а застряло на опоре линии электропередачи.

- Дождь, ветер - и ведь замкнет же! - возмущается бдительный горожанин, который сфотографировал это безобразие.

В комментариях пользователи сети гадают с какого из балконов, запечатленных на снимке, "прилетела" елка. Одни люди пишут, что соседи должны вычислить "автора" этой инсталляции и заставить его убрать дерево, другие советую просто позвонить в электросети, чтобы электрики приехали и сами безопасно очистили столб.

ИСТОЧНИК KP.RU