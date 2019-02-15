В Таганроге организациям грозят крупные штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-15T15:29:51+03:00

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Один из региональных операторов по вывозу мусора, который обслуживает Неклиновский район Ростовской области, подвел итоги работы за месяц. Как рассказали в ООО «Экотранс», оценивать работу по итогам первого месяца преждевременно. Тем более, что договоры заключены лишь с половиной юридических организаций города. Хотя по закону, именно последние должны быть инициаторами обращения за услугой. Одной из причин подобного ЧП в компании называют недобросовестных возчиков, которые могли ввести в заблуждение руководство предприятий. Однако нарушителям теперь грозят штрафы: на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей, а на юридических — от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, есть возможность приостановить деятельность предприятия на 90 суток. В настоящее время списки нерадивых юрлиц уже отправлены в надзорные органы.

Есть и другая проблема — в 80 % случаев у предприятий отсутствуют паспорта отходов, что также является административным нарушением. И здесь также не стоит прятать голову в песок.

Кроме того, в компании напомнили, что заключать договоры от лица жителей многоэтажек должны УК и ТСЖ, но законодатель предусмотрел возможность прямых договоров с гражданами при наличии соответствующего протокола общего собрания. При данной схеме взаимоотношений целевые денежные средства поступают напрямую региональному оператору, но УК продолжает быть ответственной за содержание общего имущества МКД. Схема прямых расчетов также позволяет гражданам давать обратную связь о проблемах вывоза ТКО напрямую региональному оператору.

При этом в компании пояснили, что установленный тариф отнюдь не покрывает все расходы регионального оператора, но с учетом того, что «Экотранс» - клиенториентированная компания, она взяла на себя банковскую комиссию при оплате представляемой ими услуги через «Сбербанк» или «Почту России». К концу следующей недели данный вопрос будет решен.

ИСТОЧНИК KP.RU