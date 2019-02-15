«С детства любила играть в машинки и мальчиков »: Звезда Playboy Мария Лиман в коротких шортиках показала, как правильно чинить автомобиль
Звезда Playboy Мария Лиман поделилась с поклонниками своими очередными горячими снимками. Она опубликовала фотографию возле иномарки. На снимке модель рассматривает начинку «Мерседеса». Но подписчиков больше привлек внешний вид модели. Судя по фото - на дворе зима, а в округе лежит снег. Но ради дела Мария выскочила к машине в коротеньких шортиках и рубашке в клетку.
- Я с детства любила играть в машинки и мальчиков, - призналась модель. - И вот, теперь я выросла, жизнь изменилась. Все изменилось, только все так же люблю машинки и мальчиков.
Подписчики оценили откровение модели и всего за несколько часов поставили под фото почти десять тысяч лайков.
- В таких шортах у тебя машина даже без бензина заведется, - сделал комплимент красавице один из Интернет-пользоватлей.
- Давай тесты про авто снимать, Маша, просмотров будет миллион, - предложил бизнес-идею другой.
Но были и те, кто посчитал снимок слишком легкомысленным: «Оденься, все отморозишь. А то, похоже, мозги-то уже отморозила». Но такие комментарии Лиман обычно игнорирует и продолжает радовать фанатов откровенными снимками.
ИСТОЧНИК KP.RU