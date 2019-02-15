В «Центр-инвесте» заявили об информационной атаке на банк

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-15T17:00:47+03:00

В банке заявили, что информация о бегстве в Лондон семьи председателя совета директоров Василия Высокова не соответствует действительности. Фото: официальный сайт.

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Председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов выступил с открытым письмом в адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, губернатора Ростовской области Василия Голубева, полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова, замгенпрокурора Андрея Кикотя и начальника регионального УФСБ Олега Южакова.

В этом обращении Смирнов заявил, что в отношении банка ведется жесткая информационная атака.

- 31 января в банке был произведен обыск, связанный с получением информации об одном из клиентов, - сообщает топ-менеджер банка. - При этом, исходя из постановления о возбуждении уголовного дела, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, ПАО КБ «Центр-инвест» к предполагаемым мошенническим действиям фигуранта отношения не имеет.

По его словам, через десять дней после проведенных мероприятий банк «подвергся информационной атаке, организованной рядом сетевых изданий и телеграмм-каналов». Утверждается, что в этих публикациях информация о проведенном обыске представляется в искаженном виде, в них содержатся ложные сведения о финансовом состоянии структуры, приведены вымышленные показатели отчетности, что «создает угрозу паники среди потребителей банковских услуг».

Кроме того, пишет Смирнов, были распространены сведения о бегстве председателя совета директоров "Центр-инвеста" Василия Высокова и его супруги (оба являются совладельцами банка) в Лондон, но это не соответствует действительности.

- Совершенно рядовая плановая поездка для встреч с инвесторами была представлена широкому кругу читателей как бегство. При этом совершенно игнорируются тот факт, что Высоков выезжает из России с просветительскими и инвестиционными целями не менее шести-семи раз в год, - говорит предправления «Центр-инвеста».

Он просит адресатов письма «принять предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий, направленных не только на дискредитацию деловой репутации банка «Центр-инвест», но и на дестабилизацию экономической основы региона».

ИСТОЧНИК KP.RU