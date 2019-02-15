В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-15T17:20:19+03:00

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В Ростовской области задержали организаторов незаконной добычи природных ресурсов. Как говорится в сообщении правоохранительных органов, добычу организовали на некогда ликвидированной шахте, для чего пригнали оборудование и наняли рабочих.

- Уголь перевозили на одну из производственных баз Ростовской области, чтобы затем реализовать потребителям, - пояснили стражи порядка. - В результате проведенных мероприятий с места происшествия изъята бухгалтерская и первичная документация, проведен ряд исследований.

Уже известно, что сумма причиненного ущерба составила более 26 миллионов рублей.

Уголь добывали на старой шахтеФото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU