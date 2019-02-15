«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-15T17:21:15+03:00

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Хейтеры никак не могут оставить в покое красавицу Анастасию Тарасову из Ростовской области. Третья супруга футболиста московского «Локомотива» несколько месяцев назад родила спортсмену очаровательную дочку и уже пришла в безупречную форму после родов. При этом выглядит настолько эффектно, что кому-то это никак не дает покоя.

Практически под каждым снимком модели появляются комментарии в духе «неужели нельзя нанять стилиста?», упрекая красавицу в отсутствии вкуса. Однако Тарасова-3 не обращает внимания на злопыхателей, а неугодные комменты, похоже, удаляет и продолжает делиться с подписчиками новостями из своей новой жизни. Вот и на этот раз модель опубликовала фото с коробкой разноцветных пончиков, но призналась - любовь к сладкому у нее слабо выражена.

kostenko.94 Иногда, очень-очень редко, бывают моменты, когда мне конкретно хочется шоколад

- Иногда, очень-очень редко, бывают моменты, когда мне конкретно хочется шоколад, но это уже другая история, - написала в своем Инстаграм Анастасия. - Хотя, как шутит мой папа, «люблю набубенить» четыре ложки сахара в чай. Кстати, никогда не пила без.

Однако некоторые подписчики вместо того, чтобы поблагодарить модель за откровенность, придрались к тому, что на Анастасии драные джинсы, а дома она ходит в кроссовках. Хотя защитники модели обороняются от комментариев злопыхателей утверждениями - это просто банальная зависть.

ИСТОЧНИК KP.RU