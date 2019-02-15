В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия

СЕГОДНЯ 17:33 2019-02-15T17:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура сообщила об увольнении первого заместителя главы администрации Новочеркасска в связи с утратой доверия.

Напомним, громкий скандал произошел в январе, когда Сергея Басакевича задержали в служебном кабинете после получения взятки в миллион рублей. За эти деньги чиновник обещал "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети". На самом деле капитальный ремонт вызывал большие вопросы, но чиновник смог «продавить вопрос».

- В ходе проверки установлено, что первый заместитель главы администрации города понудил подчиненного ему директора департамента строительства и городского развития (он уже написал заявление на увольнение) подписать акты выполненных работ по ремонту трамвайных путей, заведомо зная о их ненадлежащем исполнении, - сообщает прокуратура.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, чиновник не был уволен, это произошло только после предписания надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU