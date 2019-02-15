В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность
Перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества (ОПС), которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Согласно версии следствия, жители Ростовской и Воронежской областей в течение года обналичивали деньги. За предоставление своих «услуг» злоумышленники взимали с заказчиков комиссию в размере не менее 1 % за транзит и 4 % за обналичивание.
- Обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.
От имени данных лжеорганизаций обвиняемыми с юридическими и физическими лицами совершались мнимые и притворные хозяйственные сделки.
В общей сложности, как считают правоохранители, члены ОПС получили доход в сумме более 270 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU