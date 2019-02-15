2019-02-15T17:51:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность

Сообщество действовало в течение года
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества (ОПС), которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Согласно версии следствия, жители Ростовской и Воронежской областей в течение года обналичивали деньги. За предоставление своих «услуг» злоумышленники взимали с заказчиков комиссию в размере не менее 1 % за транзит и 4 % за обналичивание.

- Обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

От имени данных лжеорганизаций обвиняемыми с юридическими и физическими лицами совершались мнимые и притворные хозяйственные сделки.

В общей сложности, как считают правоохранители, члены ОПС получили доход в сумме более 270 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия
«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса
В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь
В «Центр-инвесте» заявили об информационной атаке на банк
«С детства любила играть в машинки и мальчиков »: Звезда Playboy Мария Лиман в коротких шортиках показала, как правильно чинить автомобиль
В Таганроге организациям грозят крупные штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора
В центре Ростова-на-Дону выброшенная с балкона елка может стать причиной аварии
Банк УРАЛСИБ стал удобнее для предпринимателей
В Суворовский пустят большие автобусы
В Ростове-на-Дону из аптеки изъяли лекарств на миллион рублей
«Нереальная!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников фото в нижнем белье
В Ростове-на-Дону задержали 22-летних парней, которые сняли колеса с BMW
В Ростове-на-Дону количество акционеров ВТБ увеличилось в два раза
«Начал угрожать стюардессе»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова час просидела в самолете из-за пьяного пассажира
Южный федеральный университет: от искусственного интеллекта до новых материалов
День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы
Есть, на кого равняться: Героев России покажут на фотовыставке в Ростове-на-Дону
Ростовчане просят о фонтане в парке Левобережный
Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону
В 2020 году на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов
Глава СКР Александр Быстрыкин поручил разобраться с инцидентом с Лановым, которого «Победа» не пустила на рейс в Ростова-на-Дону
На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека
В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу