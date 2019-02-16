2019-02-16T09:16:36+03:00
Общество

В мэрии прокомментировали угрозу прорыва дамбы на Ростовском море

Горадминистрация фактически опровергает слова главы Первыомайского района о том, что такая вероятность увеличивается с каждым днем
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Совсем скоро для жителей Первомайского района проведут учения по отработке действий, если плотину все-таки прорвет. Фото: Яндекс.Карты.Совсем скоро для жителей Первомайского района проведут учения по отработке действий, если плотину все-таки прорвет. Фото: Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

В мэрии южной столицы отреагировали на информацию о том, что плотина Ростовского моря находится в предаварийном состоянии и может обрушиться: ранее о том, что такая вероятность есть, и это грозит затоплением уже в первый же час 440 домов, заявил глава Первомайского района Артур Григорян.

- Для контроля состояния плотины в июне 2018-го установлены контрольные маячки, ежемесячно проводится их мониторинг погружением водолазов, - сообщили в управлении по ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Кроме того, ежедневно дважды в день, специалистами Ростовмелиоводхоза производится обход с осмотром верхнего и нижнего участка плотины с фиксацией уровня воды. Для снижения нагрузки на дамбу установлен знак о запрете проезда большегрузной техники. Изменений состояния трещины на дамбе не зафиксировано.

Таким образом, в мэрии фактически опровергли слова Григоряна о том, что трещина в дамбе растет со скоростью 1 мм в квартал, сказанные в ходе заседания комитета ЗС РО по строительству.

В ведомстве подчеркнули при этом, что для оперативного оповещения населения, проживающего в зоне плотины, смонтирована система оповещения, а на территории Первомайского района, где, собственно, находится дамба, ежегодно проводятся специальные учения МЧС, направленные «на отработку мероприятий по ликвидации возможной аварии, связанной с угрозой разрушения плотины».

И ближайшее такое учение состоится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища
В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность
В Новочеркасске уволен первый заместитель главы администрации в связи с утратой доверия
«Неужели нельзя нанять стилиста?»: Хейтеры упрекают третью жену футболиста Тарасова в полном отсутствии вкуса
В Ростовской области в заброшенной шахте незаконно добывали уголь
В «Центр-инвесте» заявили об информационной атаке на банк
«С детства любила играть в машинки и мальчиков »: Звезда Playboy Мария Лиман в коротких шортиках показала, как правильно чинить автомобиль
В Таганроге организациям грозят крупные штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора
В центре Ростова-на-Дону выброшенная с балкона елка может стать причиной аварии
Банк УРАЛСИБ стал удобнее для предпринимателей
В Суворовский пустят большие автобусы
В Ростове-на-Дону из аптеки изъяли лекарств на миллион рублей
«Нереальная!»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников фото в нижнем белье
В Ростове-на-Дону задержали 22-летних парней, которые сняли колеса с BMW
В Ростове-на-Дону количество акционеров ВТБ увеличилось в два раза
«Начал угрожать стюардессе»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова час просидела в самолете из-за пьяного пассажира
Южный федеральный университет: от искусственного интеллекта до новых материалов
День открытых дверей в ДГТУ 2019 Ростове-на-Дону: правила поступления, перспективы трудоустройства, подкурсы
Есть, на кого равняться: Героев России покажут на фотовыставке в Ростове-на-Дону
Ростовчане просят о фонтане в парке Левобережный
Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону
В 2020 году на левом берегу Дона начнут строить парк аттракционов
Глава СКР Александр Быстрыкин поручил разобраться с инцидентом с Лановым, которого «Победа» не пустила на рейс в Ростова-на-Дону
На трассе «Дон» Hyundai протаранил рекламный щит: погибли два человека
В Ростовской области мужчина во время ссоры поджег супругу