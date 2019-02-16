В мэрии прокомментировали угрозу прорыва дамбы на Ростовском море

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-16T09:16:36+03:00

Горадминистрация фактически опровергает слова главы Первыомайского района о том, что такая вероятность увеличивается с каждым днем

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В мэрии южной столицы отреагировали на информацию о том, что плотина Ростовского моря находится в предаварийном состоянии и может обрушиться: ранее о том, что такая вероятность есть, и это грозит затоплением уже в первый же час 440 домов, заявил глава Первомайского района Артур Григорян.

- Для контроля состояния плотины в июне 2018-го установлены контрольные маячки, ежемесячно проводится их мониторинг погружением водолазов, - сообщили в управлении по ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Кроме того, ежедневно дважды в день, специалистами Ростовмелиоводхоза производится обход с осмотром верхнего и нижнего участка плотины с фиксацией уровня воды. Для снижения нагрузки на дамбу установлен знак о запрете проезда большегрузной техники. Изменений состояния трещины на дамбе не зафиксировано.

Таким образом, в мэрии фактически опровергли слова Григоряна о том, что трещина в дамбе растет со скоростью 1 мм в квартал, сказанные в ходе заседания комитета ЗС РО по строительству.

В ведомстве подчеркнули при этом, что для оперативного оповещения населения, проживающего в зоне плотины, смонтирована система оповещения, а на территории Первомайского района, где, собственно, находится дамба, ежегодно проводятся специальные учения МЧС, направленные «на отработку мероприятий по ликвидации возможной аварии, связанной с угрозой разрушения плотины».

И ближайшее такое учение состоится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU