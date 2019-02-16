В Шахтах при пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-16T10:38:05+03:00

Всего за минувшие в сутки в регионе произошло одиннадцать возгораний

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ЧП произошло в частном доме на ул. Телеграфной в Шахтах в пятницу, 15 февраля, в начале шестого вечера.

- К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 24 кв. метра, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - На месте происшествия работали десять человек личного состава и три единицы техники. Уже спустя десять минут пламя было локализовано, а вскоре возгорание было ликвидировано совсем. Спасти жильца не удалось, он погиб.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло одиннадцать пожаров (в том числе - в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске и в Мясниковском и Морозовском районах), в которых были спасены четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU