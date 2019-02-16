Одиннадцать друзей больших денег: в Ростове-на-Дону сократилось число миллиардеров
В прошлом году налоговики сообщали о тринадцати официальных толстосумах, проживающих в регионе
С чем связано сокращение числа богатеев, не уточняется.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Количество миллиардеров в Ростовской области сократилось: если по итогам 2017 года тринадцать человек официально задекларировали доход, превышающий 1 млрд рублей, то о таком впечатляющем заработке в 2018-м отчитались только одиннадцать жителей региона.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник областного управления ФНС Дмитрий Фотинов.
По его словам, всего в бюджет РФ в прошлом году население Дона заплатило 245,6 млрд рублей — это на 20 процентов больше, чем в 2017-м.
ИСТОЧНИК KP.RU