2019-02-16T11:04:39+03:00
Экономика

Одиннадцать друзей больших денег: в Ростове-на-Дону сократилось число миллиардеров

В прошлом году налоговики сообщали о тринадцати официальных толстосумах, проживающих в регионе
Александр СТЕПАНОВ
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С чем связано сокращение числа богатеев, не уточняется.С чем связано сокращение числа богатеев, не уточняется.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Количество миллиардеров в Ростовской области сократилось: если по итогам 2017 года тринадцать человек официально задекларировали доход, превышающий 1 млрд рублей, то о таком впечатляющем заработке в 2018-м отчитались только одиннадцать жителей региона.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник областного управления ФНС Дмитрий Фотинов.

По его словам, всего в бюджет РФ в прошлом году население Дона заплатило 245,6 млрд рублей — это на 20 процентов больше, чем в 2017-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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