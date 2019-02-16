В Ростове-на-Дону педагога осудили на полтора года за преподавание с нарушением авторских прав
В южной столице Ворошиловский районный суд вынес приговор педагогу, которая преподавала, в рамках дополнительного образования, по изготовленным ею же самой методичкам, информация для которых была почерпнута из контрафактной печатной продукции.
- Она приобрела эти материалы авторские права на которые принадлежат автору блоков, пособий по развитию интеллекта и обучения, не заключив договоры с правообладателем, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в прокуратуре региона. - И организовала преподавание, используя эти экземпляры, чем причинила правообладателю ущерб в особо крупном размере — более чем на 3,4 млн рублей.
Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы — правда, условно, но на все это время для нее назначен испытательный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU